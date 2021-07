Wimbledon 2021, Berrettini batte Ivashka e vola ai quarti di finale: ecco chi incontrerà (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini gioca una partita senza sbavature e vola ai quarti di finale di Wimbledon 2021 . L'azzurro, numero 9 del mondo e 7 del seeding, travolge il bielorusso Ilya Ivashka in tre set sui ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteogioca una partita senza sbavature eaididi. L'azzurro, numero 9 del mondo e 7 del seeding, travolge il bielorusso Ilyain tre set sui ...

Advertising

WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - infoitsport : LIVE Berrettini-Ivashka 6-4 6-3 3-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: due set e un break di vantaggio per il romano! - infoitsport : Wimbledon 2021, Berrettini batte Ivashka in tre set: dopo 23 anni un italiano torna ai quarti -