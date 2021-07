Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 18:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in primo piano sono 481 milioni le dosi di vaccino consegnate nella Ue 376 milioni le vaccinazioni al 62,7% degli adulti nell’Unione è stata somministrata una dose mentre il 45% è pienamente immunizzato lo scrive su Twitter la portavoce della commissione europea con dati aggiornati ad oggi intanto nell’ultima settimana i casi di covid sono cresciuti più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi lavorazione rispetto alle attese è molto più contenuta emerge dalle Ultime ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in primo piano sono 481 milioni le dosi di vaccino consegnate nella Ue 376 milioni le vaccinazioni al 62,7% degli adulti nell’Unione è stata somministrata una dose mentre il 45% è pienamente immunizzato lo scrive su Twitter la portavoce della commissione europea con dati aggiornati ad oggi intanto nell’ultima settimana i casi di covid sono cresciuti più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi lavorazione rispetto alle attese è molto più contenuta emerge dalle...

Advertising

fanpage : Un'ottima notizia. - Agenzia_Ansa : Dei 31 decessi, 10 in Campania e 4 in Toscana si riferiscono a periodi pregressi. In totale su 31 decessi in tutta… - Corriere : ?? Il bollettino di mezzogiorno: «È in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo» - corgiallorosso : #Spinazzola, l’agente: “Tornerà più forte, ricevute garanzie mediche”. La FIFA risarcirà la Roma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -