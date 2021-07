Ue lavora a una procedura di infrazione contro l'Ungheria sulla legge anti-Lgbtq (Di lunedì 5 luglio 2021) La Commissione europea lavora a una lettera di messa in mora all’Ungheria per la legge anti-Lgbtq. Secondo quanto si apprende le spiegazioni di Budapest a Bruxelles, non sono state considerate soddisfacenti, e salvo cambiamenti di rotta da parte del governo di Orban, l’apertura di una procedura di infrazione appare inevitabile. “Non siamo ancora nella fase in cui possiamo dire che una lettera di infrazione è stata inviata” all’Ungheria per la legge anti-Lgbtq, “ma non resteremo a lungo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) La Commissione europeaa una lettera di messa in mora all’per la. Secondo quanto si apprende le spiegazioni di Budapest a Bruxelles, non sono state considerate soddisfacenti, e salvo cambiamenti di rotta da parte del governo di Orban, l’apertura di unadiappare inevitabile. “Non siamo ancora nella fase in cui possiamo dire che una lettera diè stata inviata” all’per la, “ma non resteremo a lungo ...

