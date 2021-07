Tragedia a Roma: anziani falciati da un’auto, morto un uomo (Di lunedì 5 luglio 2021) Terribile incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 9, a Roma, in via Acqua Bullicante in prossimità del civico 433, all’altezza di Largo Preneste. Due pedoni, marito e moglie rispettivamente di 77 e 75 anni, sono stati investiti da un’auto, una WW Polo. Alla guida della vettura, che procedeva da Largo Preneste verso via Casilina, un uomo di 84 anni che si è fermato subito dopo aver falciato i due anziani. Anziano investito e ucciso Purtroppo, per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La moglie, invece, è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Terribile incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 9, a, in via Acqua Bullicante in prossimità del civico 433, all’altezza di Largo Preneste. Due pedoni, marito e moglie rispettivamente di 77 e 75 anni, sono stati investiti da, una WW Polo. Alla guida della vettura, che procedeva da Largo Preneste verso via Casilina, undi 84 anni che si è fermato subito dopo aver falciato i due. Anziano investito e ucciso Purtroppo, per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La moglie, invece, è stata ...

Advertising

Linkiesta : Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda. Il… - CorriereCitta : Tragedia a Roma: anziani falciati da un’auto, morto un uomo - pm_io1 : @MercurioPsi Hai visto come sta il treno Roma-Lido? Ci sarebbe da ridere se non fosse una vera tragedia per i pendo… - nemma3110 : RT @VaneJuice: Chi vuole creare una società virtuale che poi degenera in un culto in cui viene rovinata la vita a decine e decine di giovan… - VaneJuice : Chi vuole creare una società virtuale che poi degenera in un culto in cui viene rovinata la vita a decine e decine… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Alba Parietti e l'amore con Ezio Bosso: "L'incontro più sconvolgente, fuori da ogni logica umana" Leggi anche › Addio a Ezio Bosso, il nostro ricordo Roma : Studi Fabrizio Frizzi . Domenica ... X Nella sua ' tragedia immane (dal 2011 soffriva di una malattia neurodegenerativa, ndr ), ha messo ...

Clara muore dopo il parto, l'ultimo messaggio: "Sono distrutta" Sgomento tra i familiari che vogliono la verità su questa immane tragedia Il dolore sui social "Clara Pinto non ho parole per quello che è successo ? sono confuso .. ricorderò per sempre tutti i ...

Roma, tragedia all’alba: 22enne morto dopo incidente in scooter QUOTIDIANO NAZIONALE Il trattore si ribalta e schiaccia il conducente: morto 63enne L'incidente alle 16 di domenica pomeriggio nei pressi di via Mussomeli. Tragedia ieri pomeriggio a Mentana. Un uomo di 63 anni è morto dopo essere finito schiacciato da un trattore cingolato che si è ...

Recovery: Gagliardi (CI), non si freni sburocratizzazione appalti La deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, afferma: "Se c'è una cosa che ci ha insegnato la ricostruzione del ponte di Genova, ...

Leggi anche › Addio a Ezio Bosso, il nostro ricordo: Studi Fabrizio Frizzi . Domenica ... X Nella sua 'immane (dal 2011 soffriva di una malattia neurodegenerativa, ndr ), ha messo ...Sgomento tra i familiari che vogliono la verità su questa immaneIl dolore sui social "Clara Pinto non ho parole per quello che è successo ? sono confuso .. ricorderò per sempre tutti i ...L'incidente alle 16 di domenica pomeriggio nei pressi di via Mussomeli. Tragedia ieri pomeriggio a Mentana. Un uomo di 63 anni è morto dopo essere finito schiacciato da un trattore cingolato che si è ...La deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, afferma: "Se c'è una cosa che ci ha insegnato la ricostruzione del ponte di Genova, ...