Temptation Island: Manuela e Stefano nervi tesi per le nuove immagini (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella seconda puntata per Stefano arrivano nuovi video da parte della sua fidanzata Manuela. La seconda puntata è partita spedita con nuovi retroscena della coppia formata da Manuela e Stefano. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e vivono a Brindisi, ma non convivono più insieme, sono a Temptation Island perché ci sono molte anomalie nella loro storia d’amore e vogliono affrontarle. Riprendendo da dove eravamo rimasti, Stefano viene invitato dal conduttore Filippo Bisciglia a raggiungerlo al falò per guardare dei nuovi video della sua fidanzata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella seconda puntata perarrivano nuovi video da parte della sua fidanzata. La seconda puntata è partita spedita con nuovi retroscena della coppia formata da. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e vivono a Brindisi, ma non convivono più insieme, sono aperché ci sono molte anomalie nella loro storia d’amore e vogliono affrontarle. Riprendendo da dove eravamo rimasti,viene invitato dal conduttore Filippo Bisciglia a raggiungerlo al falò per guardare dei nuovi video della sua fidanzata ...

Advertising

fraam__ : RT @stanga_mattia: Comunque temptation island mi ricorda troppo le estati a 15 anni al mare in cui conoscevi quella persona che ti faceva p… - twogvhosts : sono l'unica che non guarda temptation island - asylum6666 : RT @stanga_mattia: Comunque temptation island mi ricorda troppo le estati a 15 anni al mare in cui conoscevi quella persona che ti faceva p… - jwy999 : RT @sanigravity: gli woosan a temptation island con san che dopo neanche un giorno scavalca il recinto per andare da woooyung - inutilecanzone : RT @stanga_mattia: Comunque temptation island mi ricorda troppo le estati a 15 anni al mare in cui conoscevi quella persona che ti faceva p… -