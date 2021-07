Tempesta d'amore, anticipazioni 5 luglio: una proposta inaspettata (Di lunedì 5 luglio 2021) Al Fürstenhof non mancheranno gli intrighi e le macchinazioni, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 5 luglio. In particolare, sotto i riflettori ci saranno i fratelli Vogt che da quando hanno scoperto di essere dei Saalfeld e di aver ricevuto in eredità un terreno nel bosco, stanno manifestando esigenze del tutto diverse e inconciliabili. Florian, infatti, ha a cuore la natura e non vuole che il fratello possa abbattere gli alberi e distruggere il bosco, mentre Erik ha saputo che proprio su quel terreno si trova una fonte d'acqua con caratteristiche curative miracolose e vuole sfruttarla il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 luglio 2021) Al Fürstenhof non mancheranno gli intrighi e le macchinazioni, come rivelano ledid'di oggi, lunedì 5. In particolare, sotto i riflettori ci saranno i fratelli Vogt che da quando hanno scoperto di essere dei Saalfeld e di aver ricevuto in eredità un terreno nel bosco, stanno manifestando esigenze del tutto diverse e inconciliabili. Florian, infatti, ha a cuore la natura e non vuole che il fratello possa abbattere gli alberi e distruggere il bosco, mentre Erik ha saputo che proprio su quel terreno si trova una fonte d'acqua con caratteristiche curative miracolose e vuole sfruttarla il ...

