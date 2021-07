"Taormina in dissesto". L'annuncio choc del sindaco (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Il Comune di Taormina "nell'arco dei prossimi 20-30 giorni dovrà dichiarare dissesto finanziario". E' l'annuncio choc del sindaco della perla del Mediterraneo e del turismo siciliano, Mario Bolognari. È la conseguenza, spiega, di "un lungo procedimento iniziato nel febbraio 2018, quando fu approvato da Consiglio comunale un piano di riequilibrio per il pagamento dei debiti accumulati nel tempo e che si riferivano ad antiche vicende di contenzioso con privati e aziende che avanzavano dei soldi dal Comune". Questo piano di riequilibrio è stato esaminato dal ministero "solo il 4 novembre 2020, con due ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Il Comune di"nell'arco dei prossimi 20-30 giorni dovrà dichiararefinanziario". E' l'deldella perla del Mediterraneo e del turismo siciliano, Mario Bolognari. È la conseguenza, spiega, di "un lungo procedimento iniziato nel febbraio 2018, quando fu approvato da Consiglio comunale un piano di riequilibrio per il pagamento dei debiti accumulati nel tempo e che si riferivano ad antiche vicende di contenzioso con privati e aziende che avanzavano dei soldi dal Comune". Questo piano di riequilibrio è stato esaminato dal ministero "solo il 4 novembre 2020, con due ...

