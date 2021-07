Tamponamento a catena in contrada San Vito | una bimba finisce in ospedale FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bambina è stata trasportata al Fatebenefratelli di Benevento per accertamenti dopo che era rimasta coinvolta in un incidente stradale. La piccola era a bordo di una Kia Picanto e alla guida c’era il suo papà. Il sinistro è avvenuto oggi pomeriggio inSansulla via Appia in direzione centro città: si è trattato di unmultiplo sulle cui cause sono in corso accertamenti. Le altre vetture coinvolte solo una Fiat Panda e una Volkswagen. Sul posto sono giunti i Carabinieri e poi la Polizia Municipale che hanno provveduto a fare i rilievi con il traffico che ne ha ovviamente risentito ...