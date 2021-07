Suez, trovato accordo per lasciar ripartire la Ever Given (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato trovato un accordo nella disputa sul blocco del canale di Suez a marzo a causa dell’incagliamento della nave Ever Given. La portacontainer sarà libera di lasciare il porto mercoledì, ha annunciato un portavoce dell’armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, senza fornire ulteriori dettagli. Lo studio legale britannico Stann Marine, rappresenta proprietari e assicuratori della Ever Given, ha parlato di “un accordo di principio” dopo settimane di intensi negoziati. Nessun dettaglio è stato fornito neanche da Osama Rabea, a capo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ statounnella disputa sul blocco del canale dia marzo a causa dell’incagliamento della nave. La portacontainer sarà libera die il porto mercoledì, ha annunciato un portavoce dell’armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, senza fornire ulteriori dettagli. Lo studio legale britannico Stann Marine, rappresenta proprietari e assicuratori della, ha parlato di “undi principio” dopo settimane di intensi negoziati. Nessun dettaglio è stato fornito neanche da Osama Rabea, a capo ...

