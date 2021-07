(Di lunedì 5 luglio 2021) Tra le targhe nel 'Giardino dei' a Buccinasco, in provincia di Milano, i vandali hanno scelto quelle dedicate ae a Irenache erano state inaugurate lo scorso 25 aprile per ...

Advertising

amicidiisraele : A Buccinasco, in provincia di Milano, alcuni vandali hanno danneggiato nel “Giardino dei Giusti” le targhe in memor… - CorriereQ : Shoah: danneggiate lapidi dei ‘Giusti’ Gino Bartali e Sendler -

Ultime Notizie dalla rete : Shoah danneggiate

Agenzia ANSA

Tra le targhe nel 'Giardino dei Giusti' a Buccinasco, in provincia di Milano, i vandali hanno scelto quelle dedicate a Gino Bartali e a Irena Sendler che erano state inaugurate lo scorso 25 aprile per ...I servizi salvavita sono al punto di rottura poiché le linee elettriche sono statenei ...parte di Hamas - la riduzione del dibattito a tifo da stadio - l'utilizzo strumentale della...Tra le targhe nel 'Giardino dei Giusti' a Buccinasco, in provincia di Milano, i vandali hanno scelto quelle dedicate a Gino Bartali e a Irena Sendler che erano state inaugurate lo scorso 25 aprile per ...BERLINO - Nuovo, gravissimo atto di vandalismo antisemita da parte dei gruppi spesso paramilitari (e filogovernativi e integralisti oltre che razzisti e omofobi) dell'ultradestra polacca. Gruppi di ig ...