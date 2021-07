Regno Unito | Johnson conferma stop alle misure anti Covid dal 19 luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Mentre nelcresce la nuova ondata di contagi innescata dalla variante Delta importata dall’India, il premier britannico Borisannuncia l’abolizione di ogni misuracontagio nel Paese. A partire dal prossimo 19niente più obblighi legali sul distanziamento o sull’uso di mascherine. Dopo essere diventato famoso lo scorso anno per aver, in piena pandemia, sostenuto la teoria dell’immunità di gregge affermando che per uscire dall’emergenza era necessario attendere che il 60% degli inglesi (circa 40 milioni di persone) fossero contagiati dal virus, la nuova strategia ...

Grazie alla sua campagna vaccinale, la Gran Bretagna avrà, per la data del 19 luglio, i 2/3 della popolazione immunizzata, unica al mondo, come unica ad eliminare le restrizioni Il Regno Unito non ha ...