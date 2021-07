Radicali: morto Mauro Mellini, tra fondatori partito (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – E’ morto, all’età di 93 anni, Mauro Mellini, uno dei fondatori del partito Radicale e deputato nella VII, VIII, IX e X legislatura. Mellini è stato anche membro laico del Csm, eletto dal Parlamento in seduta comune nel ’93. Annunciandone la morte, su Facebook, il figlio Alessandro ne ricorda “la figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni di vita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – E’, all’età di 93 anni,, uno deidelRadicale e deputato nella VII, VIII, IX e X legislatura.è stato anche membro laico del Csm, eletto dal Parlamento in seduta comune nel ’93. Annunciandone la morte, su Facebook, il figlio Alessandro ne ricorda “la figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni di vita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

