Papa Francesco rimane in ospedale: arriva il sostituto! (Di lunedì 5 luglio 2021) La degenza di Papa Francesco continua all'ospedale Gemelli, dopo l'operazione. Chi sostituirà sua santità durante il ricovero? Ecco il sostituto Nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, il Papa ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?? #Papa Francesco è vigile e respira autonomamente. Il Santo Padre ha subito un intervento di circa tre ore per una stenosi di… - Pileggiroma : RT @Pileggiroma: @Pontifex_it Lunga vita a Papa Francesco, che ho osato definire, in un mio scritto, Francesco Secondo -