Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: la notizia appena arrivata (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco è stato ricoverato al Policlino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: l'operazione era stata programmata. Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Fonte Foto: Getty Images

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - zazoomblog : Papa Francesco al Gemelli come un paziente comune: Operato al colon era intervento programmato. Ha reagito bene”. P… - StthereseC : RT @RaffaellaBarone: #pontifex Forza Papà Francesco, buona ripresa! -