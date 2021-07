Napoli | Spalletti e l’acquisto ideale | Emerson Palmieri pista concreta

(Di lunedì 5 luglio 2021) Come confermato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport,per ildi Lucianorisponde al nome di. Il terzino del Chelsea è l’unica richiesta esplicita del tecnico toscano, che per il resto si accontenterebbe della rosa così com’è. Il calciatore già è stato interpellato a riguardo ed ha manifestato L'articolo

Toccherà anche adire la sua, che giovedì 8 luglio terrà la sua conferenza stampa di presentazione. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Maradona, domani ci sarà una mostra ...Secondo quanto riferisce Calciomercato.com ilha già un accordo verbale con Emerson Palmeri con 'che ha ottenuto il sì del ragazzo che non vede l'ora di poter tornare a disposizione ...Emerson Palmieri al Napoli, il giocatore ha un accordo verbale con la SSCN e Luciano Spalletti, lo vuole anche la Roma di Mourinho.La previsione del giornalista sulla prossima Serie A: ' 'Non posso mettere l'Inter perché ha perso Conte, la vera impronta della squadra era la sua'.