Meteo Roma del 05-07-2021 ore 06:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Meteo venerdì trovati l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all'insegna del tempo stabile Grazie all'espansione dell'anticiclone locali pioggia al mattino sul Friuli Mentre altrove avremmo nubi sparse alternate ad ampie schiarite nessuna variazione nelle ore pomeridiane e serali al centro tempo stabile avremo numero dita medio alta in transito alternato ad Ampi spazi di sereno nessuna variazione anche nelle ore pomeridiane e serali quando avremo cieli sereni o poco nuvolosi al sud giorno con tempo stabile I cieli strano sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio asciutto anche nelle ore serali con Ampi spazi di sereno ...

