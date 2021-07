(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dalla pubblicazione, da parte de Il Sole 24 ore, delladeipiù amati in Italia, il sesto posto occupato dal primo cittadino diClemente, ha spinto l’ex guardasigilli a ringraziare il suo popolo, quello beneventano che gli ha tributato un nuovo attestato di stima a più di 5 anni dalla sua elezione: “Essere al sesto posto tra iitaliani più amati dai propri concittadini, mi commuove e mi esorta aancora di più. Proprio questo affetto mi hauna scelta di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mastella sulla classifica dei sindaci: '#Benevento, mi hai fatto fare un figurone' ** - Destradipopolo : LA PROFEZIA DI #MASTELLA SULLA CRISI DEL #MS5: “SE #CONTE NON SI DIVIDE E’ MORTO” IL VECCHIO SAGGIO: “SE SI SEPARA… - TV7Benevento : HOUSING SOCIALE CAPODIMONTE: REVOCATO FINANZIAMENTO REGIONALE. PD: 'ENNESIMO FALLIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE MASTE… - MauroCapozza : RT @sissiisissi2: La 'profezia' di Mastella sulla crisi M5s: 'Se Conte non si divide è morto' - ilvaglio1 : Nota critica di Altrabenevnto sulla qualità e la quantità dell'acqua servita a Benevento #tetracloroetilene… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella sulla

Adesso, con l'approssimarsi della campagna elettorale,vorrebbe cominciare ad amministrare ... il comune e le commissioni sono paralizzate perché si è focalizzati soloricerca di ...Adesso, con l'approssimarsi della campagna elettorale,vorrebbe cominciare ad amministrare ... il comune e le commissioni sono paralizzate perché si è focalizzati soloricerca di ...Genova – Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente del ...Sono il veneto e il barese gli amministratori più apprezzati nel 2021. Cirio quinto, Appendino novantaquattresima come Raggi ...