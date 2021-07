Maria De Filippi ricorda Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) Maria De Filippi, proprio come tutti gli altri grandi della televisione, ha voluto dedicare un messaggio pubblico a Raffaella Carrà, scomparsa prematuramente oggi a soli 78 anni. “Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”.” – esordisce Maria De Filippi, che ha poi continuato – “Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021)De, proprio come tutti gli altri grandi della televisione, ha voluto dedicare un messaggio pubblico a, scomparsa prematuramente oggi a soli 78 anni. “Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto chenon c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”.” – esordisceDe, che ha poi continuato – “Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi ...

