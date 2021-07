“Love is in the Air”, l’attrice Melisa Dongel (Ceren) abusata dal padre (Di lunedì 5 luglio 2021) Dalla Turchia arriva una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Melisa Dongel, l’attrice che nella soap di successo “Love is in the Air” (titolo originale “Sen Cal Capimi”, ovvero “Bussi alla mia porta”) interpreta il personaggio di Ceren, l’amica avvocato della protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel), è stata vittima di abusi sessuali da parte del padre. “Love is in the Air”, il dramma di Melisa Dongel Gli abusi sono avvenuti durante l’infanzia della ragazza e per superare l’enorme trauma emotivo che ne è derivato, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Dalla Turchia arriva una notizia che non avremmo mai voluto leggere.che nella soap di successo “is in the Air” (titolo originale “Sen Cal Capimi”, ovvero “Bussi alla mia porta”) interpreta il personaggio di, l’amica avvocato della protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel), è stata vittima di abusi sessuali da parte del. “is in the Air”, il dramma diGli abusi sono avvenuti durante l’infanzia della ragazza e per superare l’enorme trauma emotivo che ne è derivato, ...

MassimoAmbroset : @borghi_claudio An old song says : ' Why the fools fall in love...'. It's exactly the same for the people who belie… - softsyoungk : from the ending of a tragedy è palesemente ispirata al sound della sunrise era!!! Questo sound e arrangiamento è pr… - uhhuhherfanspag : RT @redazionetvsoap: Bruttissima scoperta per Era! #Loveisintheair #anticipazioni - Akari__hana : @lavii_kas kfjgkjfkgjdfk i love the bedroom tho AHAHHA - feistychiarii : se non hai nulla da fare e ti stai annoiando ...allora vota Kill My Mind in questo sondaggio all the love <33 -