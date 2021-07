Love is in the air, anticipazioni: notte insieme per Eda e Serkan, letto condiviso (Di lunedì 5 luglio 2021) Serkan è riuscito a scoprire dove si trova Eda e ha deciso di portarla nello chalet di montagna della sua famiglia. Eda non era per niente convinta della cosa ma il Bolat l’ha ammanetta non dandole altra scelta. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 6 luglio 2021. Serkan ha quindi quasi costretto Eda ad andare insieme alla casa in montagna. Allo chalet, l’imprenditore spiegherà alla giovane donna quali sono i suoi obiettivi dopo aver scoperto tutta la verità su Kaan e ovviamente l’innocenza di Eda… Vi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021)è riuscito a scoprire dove si trova Eda e ha deciso di portarla nello chalet di montagna della sua famiglia. Eda non era per niente convinta della cosa ma il Bolat l’ha ammanetta non dandole altra scelta. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani martedì 6 luglio 2021.ha quindi quasi costretto Eda ad andarealla casa in montagna. Allo chalet, l’imprenditore spiegherà alla giovane donna quali sono i suoi obiettivi dopo aver scoperto tutta la verità su Kaan e ovviamente l’innocenza di Eda… Vi ...

