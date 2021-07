Lemmetti a Calenda | pagamento Tari avvocati a fine 2022

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Gliche stanno ricevendo in questi giorni le bollette, relative al 2020 e ai primi mesi di quest’anno, hanno tempo per pagarle fino al 15 dicembre. Potranno cioè pagarle anche tra un anno e mezzo circa, senza sanzioni e interessi, e inoltre potranno chiedere la rateizzazione, come da regolamento di Roma Capitale”. E’ quanto fa sapere su Facebook l’assessore comunale al Bilancio, Gianni. “L’anno scorso- scrive- per poter applicare agli studi professionali le agevolazioni anti-Covid, con l’abbassamento dellaffa, abbiamo deciso di non emettere la seconda bolletta. ...