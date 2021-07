Le “ragazze” di Friends insieme per il 4 luglio, splendide su Instagram (Di lunedì 5 luglio 2021) Le tre anime femminili di Friends insieme per festeggiare il 4 luglio: nella foto pubblicata su Instagram Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow si mostrano splendide e felici, ma soprattutto insieme. Non è strano che il set di un progetto televisivo o cinematografico diventi anche il luogo in cui nascono amicizie, ma vedere che questi rapporti crescono e diventano sempre più importanti con il passare del tempo, è qualcosa che piace sempre molto. E sicuramente, tra le serie che hanno dato vita ad amicizie importanti e durature, c’è una di quelle più amate nella storia della ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 luglio 2021) Le tre anime femminili diper festeggiare il 4: nella foto pubblicata suCourteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow si mostranoe felici, ma soprattutto. Non è strano che il set di un progetto televisivo o cinematografico diventi anche il luogo in cui nascono amicizie, ma vedere che questi rapporti crescono e diventano sempre più importanti con il passare del tempo, è qualcosa che piace sempre molto. E sicuramente, tra le serie che hanno dato vita ad amicizie importanti e durature, c’è una di quelle più amate nella storia della ...

Le "ragazze" di Friends insieme per il 4 luglio, splendide su Instagram DiLei

