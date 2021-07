La Roma preferisce Di Marco (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo tante offerte . All’inizio si pensava ad un affare già concluso per Dijks. Invece i giallorossi hanno preferito il classe 23 italiano per sostituire Spinazzola infortunato e per affrontare il prossimo campionato. Il nazionale italiana è stato uno dei migliori nell’europeo 2020 ma nella partita contro il Belgio si è il tendine d’Achille. Rimarrà fermo, come confermato dai medici definitivamente, per almeno cinque mesi. … Ma quanto vale il giocatore? La squadra neroblu di Milano ha valutato il terzino sinistro di nazionale italiana per 10 milioni di euro. La Roma è disposta a pagare questa cifra ma l’Inter vuole aspettare. Per accettare la cessione vuole prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo tante offerte . All’inizio si pensava ad un affare già concluso per Dijks. Invece i giallorossi hanno preferito il classe 23 italiano per sostituire Spinazzola infortunato e per affrontare il prossimo campionato. Il nazionale italiana è stato uno dei migliori nell’europeo 2020 ma nella partita contro il Belgio si è il tendine d’Achille. Rimarrà fermo, come confermato dai medici definitivamente, per almeno cinque mesi. … Ma quanto vale il giocatore? La squadra neroblu di Milano ha valutato il terzino sinistro di nazionale italiana per 10 milioni di euro. Laè disposta a pagare questa cifra ma l’Inter vuole aspettare. Per accettare la cessione vuole prima ...

