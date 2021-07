India | sacerdote gesuita muore di Covid dopo 9 mesi in carcere senza processo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Undi 84 anni, difensore dei diritti delle comunità tribaline e detenutoper novesecondo le leggi antiterrorismo in vigore in, è morto oggi prima di poter presenziare all’udienza per la libertà condizionale. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e rilanciata dalla Conferenza dei gesuiti dell’Asia meridionale. Padre Stan Swamy, a lungo malato di Parkinson, aveva lanciato nel 2018 una campagna a favore dei diritti delle comunità tribali emarginate e per questo motivo era stato arrestato l’anno scorso con ...

Dalla fine di maggio ilsi trovava all'ospedale della Sacra Famiglia di Mumbai dove - ... L'annuncio è stato dato con un comunicato dal provinciale del gesuiti dell', padre Stanislaus D'...Portò il Vangelo in Oriente, arrivando in. Subì il martirio nell'anno 72 a Calamina. 4 luglio:... 5 luglio: Sant'Antonio Maria Zaccaria,e fondatore (1502 - 1539) Questo...Stan Swamy fu incarcerato a ottobre del 2020 e accusato di sedizione per il suo lavoro a fianco dei “senza casta” in base a una legge draconiana ...Il dramma del gesuita trattenuto in cella per aver difeso le popolazioni tribali. Solo da pochi giorni era stato trasferito in ospedale, ma i giudici rifiutavano la scarcerazione anche su cauzione ...