Fast & Furious 9 in testa al box office USA del 4 luglio, ma gli incassi calano (Di lunedì 5 luglio 2021) Fast & Furious 9 - The Fast Saga festeggia il 4 luglio portandosi a casa altri 24 milioni al box office USA, ma la flessione negli incassi è evidente. Fast & Furious 9 - The Fast Saga conserva la prima posizione al box office USA nel weekend del 4 luglio, ma dopo l'exploit del debutto, gli incassi segnano una notevole flessione. Il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021)9 - TheSaga festeggia il 4portandosi a casa altri 24 milioni al boxUSA, ma la flessione negliè evidente.9 - TheSaga conserva la prima posizione al boxUSA nel weekend del 4, ma dopo l'exploit del debutto, glisegnano una notevole flessione. Il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Vin Diesel, Anitta e Nick Jam sulla cover di Billboard Latin! ???? Il nono capito della saga ‘Fast and Furios’ si pro… - AutoMotoCorse : MOTO GUZZI FAST ENDURANCE: A VALLELUNGA IL TEAM PABLO VINCE LA “MINI ENDURANCE” - lulopdotcom : #automotive #motoguzzi MOTO GUZZI FAST ENDURANCE: A VALLELUNGA IL TEAM PABLO VINCE LA SPETTACOLARE “MINI ENDURANCE”… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fast & Furious 9 in testa al box office USA del 4 luglio, ma gli incassi calano - Confsalnet : Non perdere l'evento di domani 6 luglio dalle 15 alle 17.30 della campagna TRA.IN-S. “???????????????? ?????? #?????????????????? ??????… -