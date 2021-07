Elettra Lamborghini in dolce attesa? L’indizio che fa sognare i fan (Di lunedì 5 luglio 2021) In cima alle classifiche con il suo singolo estivo infuocato, Pistolero, Elettra Lamborghini è sempre più social. La cantante e influencer, infatti, ogni giorno condivide i video dei suoi fan che ballano lo stacchetto della hit estiva. Ma non solo. Elettra Lamborghini, infatti, è molto amata dai suoi influencer per il fatto che con loro condivide molto di quello che le capita durante la giornata. Proprio in questi giorni si sta godendo le vacanze con Afrojack, suo marito, e condivide con i follower impressioni, sensazioni , itinerari ecc. Eppure c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, ovvero una foto, fra le ... Leggi su trashblog (Di lunedì 5 luglio 2021) In cima alle classifiche con il suo singolo estivo infuocato, Pistolero,è sempre più social. La cantante e influencer, infatti, ogni giorno condivide i video dei suoi fan che ballano lo stacchetto della hit estiva. Ma non solo., infatti, è molto amata dai suoi influencer per il fatto che con loro condivide molto di quello che le capita durante la giornata. Proprio in questi giorni si sta godendo le vacanze con Afrojack, suo marito, e condivide con i follower impressioni, sensazioni , itinerari ecc. Eppure c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, ovvero una foto, fra le ...

Advertising

zazoomblog : Elettra Lamborghini potrebbe essere incinta: l’indizio che scatena i fan - #Elettra #Lamborghini #potrebbe - LAmicoDiCandy : @RDS_official @rtl1025 @RadioR101 mandate in onda canzoni insulse (tipo Elettra Lamborghini) e non mandate 'Toy Boy… - LaZebraAPuah : - Zia, mi fai sentile sul telefono Elettla Lambolghini? - No, mi spiace, Viola, il telefono della zia non ce l'ha E… - GossipItalia3 : Elettra Lamborghini in dolce attesa? La foto “sospetta” con il marito Afrojack fa esplodere il gossip… - siforseno : @robythepope Dillo che preferisci Elettra Lamborghini???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Battiti Live 2021: al via la prima puntata, quando in tv su Italia 1 ...Clementino Rocco Hunt con Ana Mena Noemi con Carl Brave Nek Fred De Palma Annalisa Irama Alessandra Amoroso Ermal Meta Mahmood Sangiovanni Gazzelle Francesca Michielin Capo Plaza Elettra Lamborghini ...

Elettra Lamborghini in dolce attesa? La foto 'sospetta' Piovono dolci sospetti su Elettra Lamborghini e il marito Afrojack . Secondo le ultime indiscrezioni, una foto condivisa dalla spumeggiante ereditiera sui social avrebbe un preciso significato: una gravidanza in corso. Davvero ...

Temptation Island, Elettra Lamborghini: “Tommaso lo manderei al manicomio Il Fatto Quotidiano Elettra Lamborghini in vacanza: “Non sono stata bene” Elettra Lamborghini ha confessato di aver avuto un malore poco prima di salire sul palco di Battiti Live pochi giorni fa. La cantante, che si trova in ...

Elettra Lamborghini è incinta? Le “prove” Il popolo social è impazzito dopo la foto condivisa su Instagram dalla Lamborghini, immagine che forse svela un importante dettaglio. Elettra Lamborghini sembra essere in dolce attesa. Elettra ...

...Clementino Rocco Hunt con Ana Mena Noemi con Carl Brave Nek Fred De Palma Annalisa Irama Alessandra Amoroso Ermal Meta Mahmood Sangiovanni Gazzelle Francesca Michielin Capo Plaza...Piovono dolci sospetti sue il marito Afrojack . Secondo le ultime indiscrezioni, una foto condivisa dalla spumeggiante ereditiera sui social avrebbe un preciso significato: una gravidanza in corso. Davvero ...Elettra Lamborghini ha confessato di aver avuto un malore poco prima di salire sul palco di Battiti Live pochi giorni fa. La cantante, che si trova in ...Il popolo social è impazzito dopo la foto condivisa su Instagram dalla Lamborghini, immagine che forse svela un importante dettaglio. Elettra Lamborghini sembra essere in dolce attesa. Elettra ...