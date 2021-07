Economia circolare, riutilizzo di merci cresce del 17% in 4 anni grazie a negozi e piattaforme online (che però restano coi conti in rosso) (Di lunedì 5 luglio 2021) Catene di negozi di usato in conto terzi come Il Mercatino, ma anche piattaforme online come Subito.it e Vinted.it, hanno visto una crescita del 17% tra 2015 e 2019, portando il fatturato complessivo stimato delle attività di riutilizzo in oltre 2 miliardi di euro l’anno, se si escludono le auto usate. Questa tendenza non è però valorizzata dal settore pubblico perché – come emerge da un’indagine Ispra – solo in due regioni italiane (Emilia Romagna e Lombardia) i Comuni sono virtuosi nel fornire servizi che facilitino il riutilizzo di merci per la riduzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Catene didi usato in conto terzi come Il Mercatino, ma anchecome Subito.it e Vinted.it, hanno visto una crescita del 17% tra 2015 e 2019, portando il fatturato complessivo stimato delle attività diin oltre 2 miliardi di euro l’anno, se si escludono le auto usate. Questa tendenza non èvalorizzata dal settore pubblico perché – come emerge da un’indagine Ispra – solo in due regioni italiane (Emilia Romagna e Lombardia) i Comuni sono virtuosi nel fornire servizi che facilitino ildiper la riduzione dei ...

