Detenuti morti a Modena | verso ricorso alla Cedu | Vari aspetti da chiarire

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il caso è stato liquidato con un’ordinanza di archiviazione di neanche tre pagine, datata 17 giugno: nessuno si può considerare responsabile, nessuno merita il giudizio per la morte di otto dei nove deti nel carcere didopo le rivolte di marzo 2020. Il gip Andrea Romito ha detto sìchiusura delle indagini, come chiesto dprocura. I punti oscuri su quello che successe l?8 marzo 2020, mentre il Paese si chiudeva per la prima ondata di Covid e ine carceri italiane esplodevano le rivolte, però restano. I, è la ricostruzione degli inquirenti, sono ...

anomale, rubricate come suicidi, overdose, decessi per cause naturali. Pesaggi di massa, ... I detenuti che raccontano di botte e manganellate vengono creduti quando i video immortalano ... di detenuti pestati - giorni prima le carceri italiane avevano conosciuto una rivolta generale, con morti, per il divieto dato "causa covid - 19" per i detenuti di vedere i familiari.