Ddl Zan, Renzi "Meglio un compromesso che nessuna legge" (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Ddl Zan "siamo gli unici a volerlo salvare. L'ipocrisia di chi urla sui social, ma sa che al Senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell'affossamento della legge. Se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio segreto, questa legge è morta e ne riparliamo tra anni. Chi vuole una legge trova i numeri, chi vuole affossarla trova un alibi". Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. A chi dice potrebbe essere lui l'alibi di Salvini, risponde: "Vedremo se la Lega si tirerà indietro. Per ora la questione è sempre la stessa, il contrasto tra massimalisti e ...

