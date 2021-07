DBA Group | nuovo contratto in Slovenia

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – DBA, società quotata su AIM Italia e holding di società` operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’ingegneria, ha comunicato che la controllata Itelis doo, in partnership con Telekom, ha ricevuto un incarico dall’University Medical Centre Maribor per l’implementazione e la manutenzione della soluzione ERP SAP. Il valore delè pari a 1.983.600 euro per la durata di 10 anni a partire dall’esercizio corrente, ed è incluso nel Piano Industriale per gli esercizi di competenza. L’operazione, sottolinea DBAin una nota, “conferma Itelis d.o.o., in collaborazione con Telekom ...

Teleborsa

