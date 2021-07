Can Yaman e Diletta Leotta, lui le strattona la mano e lei …., momenti di grande tensione (Di lunedì 5 luglio 2021) I protagonisti del gossip di questa estate 2021 sono sicuramente loro Diletta Leotta e Can Yaman. Stiamo parlando della conduttrice e giornalista sportiva più amata degli ultimi anni e dell’attore turco divenuto un vero e proprio sex simble da un po’ di tempo a questa parte. Lui lo abbiamo conosciuto ormai diversi anni fa, quando è approdato nel nostro paese con le serie TV turche Daydreamers ed ancora Bitter Sweet ingredienti d’amore e Mr. Wrong-Lezioni d’amore che sta andando in onda proprio in queste settimane su Canale 5. Can Yaman e Diletta Leotta, prosegue la loro storia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) I protagonisti del gossip di questa estate 2021 sono sicuramente loroe Can. Stiamo parlando della conduttrice e giornalista sportiva più amata degli ultimi anni e dell’attore turco divenuto un vero e proprio sex simble da un po’ di tempo a questa parte. Lui lo abbiamo conosciuto ormai diversi anni fa, quando è approdato nel nostro paese con le serie TV turche Daydreamers ed ancora Bitter Sweet ingredienti d’amore e Mr. Wrong-Lezioni d’amore che sta andando in onda proprio in queste settimane su Canale 5. Can, prosegue la loro storia ...

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - infoitcultura : Can Yaman furioso fuori dal ristorante strattona Diletta Leotta ma lei lo riprende davanti a tutti - Il… - infoitcultura : Can Yaman: litiga con i paparazzi. Interviene Diletta Leotta. Ecco cosa è successo -