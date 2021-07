(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “per la? Un po’ di preoccupazione ci deve essere. Mi auguro siano rispettati i valori sportivi, perché il campionato è stato vinto sul campo die questo merita rispetto. Mi auguro che la Figc e la proprietà facciano le persone serie. Cidelle regole che vanno rispettate. Le regole dicono che la società si deve vendere. La si venda o si diano garanzie effettive che non c’è più rapporto tra la vecchia proprietà e la nuova gestione”. Così il governatore della Campania Vincenzo Deha risposto ai giornalisti a Benevento in ...

Advertising

IAMCALCIOSALERN : De Luca: 'Salernitana? Un po' preoccupato. La società si deve vendere' - vvlnapoli : Calcio: il governatore De Luca: 'Salernitana? Si rispetti il merito sportivo': Sulla promozione in A: 'Il campionat… - anteprima24 : ** #Calcio, De Luca: 'Sono un po' preoccupato per la #Salernitana' ** - TV7Benevento : Calcio: De Luca, 'Salernitana? Figc e proprietà facciano persone serie'... - rep_napoli : Calcio: il governatore De Luca: 'Salernitana? Si rispetti il merito sportivo' [aggiornamento delle 14:07] -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Luca

Agenzia ANSA

... perché il campionato è stato vinto sul campo die questo merita rispetto. Mi auguro che la ... Così il governatore della Campania Vincenzo Deha risposto ai giornalisti a Benevento in merito ...La permanenza del club in Serie A dopo la promozione non è ancora garantita, uno stallo che Deboccia così: ' Mi auguro che siano rispettati i valori sportivi, la Serie A è stata guadagnata sul ...“Preoccupato per la Salernitana? Un po’ di preoccupazione ci deve essere. Mi auguro che siano rispettati i valori sportivi, perché questo campionato è stato vinto sul campo di calcio e questo merita r ..."Preoccupato per la Salernitana? Un po' di preoccupazione ci deve essere. Mi auguro siano rispettati i valori sportivi, perché il campionato è stato vinto sul campo di calcio e questo merita rispetto.