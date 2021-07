Bonucci: “Vogliamo vincere e dedicare la finale a Spinazzola. Morata? Uno dei migliori attaccanti del mondo” (Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Ecco le dichiarazioni del giocatore. “Non ci siamo ancora dentro, dobbiamo respirare l’aria di Wembley, di Londra, di questa partita. C’è voglia da parte di tutti di fare una grande prestazione, di vivere questa gara con trasporto e umiltà, per portare a casa il risultato. Domani Vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardo, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della semidell’Europeo contro la Spagna. Ecco le dichiarazioni del giocatore. “Non ci siamo ancora dentro, dobbiamo respirare l’aria di Wembley, di Londra, di questa partita. C’è voglia da parte di tutti di fare una grande prestazione, di vivere questa gara con trasporto e umiltà, per portare a casa il risultato. Domanicondurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera ...

