Autostrada A24: prevista chiusura traforo del Gran Sasso in direzione Teramo (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova chiusura per il traforo del Gran Sasso. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche e attività urgenti di manutenzione dell'Infn, sarà disposta la chiusura al ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovaper ildel. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche e attività urgenti di manutenzione dell'Infn, sarà disposta laal ...

LuceverdeRoma : ???? #Autostrada #Lavori - A1 Milano Napoli ?? dal 05/07 al 07/07 ?? dalle 22:00 alle 06:00 ?Chiusura notturna e… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #autostrada #incidente - A24 Tratto Urbano ??? Chiuso l'allacciamento con la Tangenziale Est per chi dal G… - LuceverdeRadio : [AGG]? A24 Roma - Teramo ??Ripristinata l'#autostrada e riaperto il tratto tra San Gabriele e Assergi > Roma… - lanuovariviera : Autostrada, problemi anche sulla A24, camion in fiamme in galleria. Traffico bloccato -

Autostrada A24, chiusure notturne del traforo per interventi manutenzione Cronaca L'Aquila - 05/07/2021 11:16 - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche e attività urgenti di manutenzione dell'INFN, sarà disposta la chiusura ...

