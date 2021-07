Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021)DEL 4 LUGLIOORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, ANCORA DISAGI SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVEVNUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FREGENE IN DIREZIONE, CHE STA PROVOCANDO CODE DA TORRIMPIETRA RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA-FIUMICINO,ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A12-TARQUINIA VERSO, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA QUQLCHE RALLENTAMENTO CON TENDENZA ALLA DIMINUZIONE. RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLA PONTINA, CODE DA POMEZIA A ...