Usa, per la prima volta l’ambasciatore d’Italia è una donna (Di domenica 4 luglio 2021) Mariangela Zappia è la prima donna a rappresentare l’Italia a Washington. «È con emozione ed orgoglio che assumo oggi l’incarico di Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, un Paese a cui ci lega un’amicizia straordinaria e profonda. Da alleati, Italia e Stati Uniti lavorano fianco a fianco per proteggere pace e sicurezza nel mondo, per contrastare la pandemia e i cambiamenti climatici, per promuovere i diritti universali e l’uguaglianza di genere, per garantire i valori su cui si fondano le nostre bellissime democrazie». «I rapporti tra i nostri due Paesi – osserva – hanno radici antiche, una fitta trama di relazioni che si alimenta ogni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Mariangela Zappia è laa rappresentare l’Italia a Washington. «È con emozione ed orgoglio che assumo oggi l’incarico di Ambasciatricenegli Stati Uniti, un Paese a cui ci lega un’amicizia straordinaria e profonda. Da alleati, Italia e Stati Uniti lavorano fianco a fianco per proteggere pace e sicurezza nel mondo, per contrastare la pandemia e i cambiamenti climatici, per promuovere i diritti universali e l’uguaglianza di genere, per garantire i valori su cui si fondano le nostre bellissime democrazie». «I rapporti tra i nostri due Paesi – osserva – hanno radici antiche, una fitta trama di relazioni che si alimenta ogni ...

