(Di domenica 4 luglio 2021) Felice per il secondo posto in gara ma con qualcosina dare Garrett. L'americano, a detta del team, aveva il passo per poter stare con Razgatlioglu ma una partenza non perfetta e la ...

Advertising

motosprint : #SBK #Inghilterra, #Gerloff recrimina: “Fossi partito un po’ meglio…” ??? - infoitsport : SBK Inghilterra, Gara 2: cade Rea, Razgatlioglu vince ed è primo nel mondiale - motosprint : #SBK #Inghilterra, Gara 2: cade #Rea, #Razgatlioglu vince ed è primo nel mondiale ?? - infoitsport : SBK Inghilterra: Rea padrone in Superpole Race, disastro Redding ultimo - motosprint : #SBK Inghilterra: #Rea padrone in Superpole Race, disastro #Redding ultimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Inghilterra

Felice per il secondo posto in gara ma con qualcosina da recriminare Garrett Gerloff . L'americano, a detta del team, aveva il passo per poter stare con Razgatlioglu ma una partenza non perfetta e la ...Un weekend da sogno a Donington per Toprak Razgatlioglu dopo il rinnovo biennale con Yamaha. Il turco ha segnato una bella doppietta ed inoltre è passato a condurre il campionato con 2 punti su Rea ...Il portacolori Ducati ha chiuso Gara 2 in top ten e punta al prossimo round di Assen per tornare nelle posizioni che gli competono ...“Bello essere di nuovo sul podio” commenta l’americano del team GRT Yamaha dopo il secondo posto alle spalle del compagno di marca Razgatlioglu ...