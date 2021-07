Riforma pensioni 2022, si torna alla legge Fornero? (Di domenica 4 luglio 2021) Dal primo gennaio 2022 la legge Fornero, con il limite di 67 anni per l’uscita dal lavoro, tornerà operativa. Almeno al netto di un intervento delle parti politiche, che infatti sono al lavoro su una difficile mediazione. Quali sono le ipotesi in campo per un intervento auspicato “strutturale”, “sostenibile” ed “equo” dal ministro del Lavoro Andrea Orlando? È il 31 dicembre la data prevista per la scadenza di Quota 100, che consente di andare in pensione a 62 anni, con 38 anni di contributi. Sul rinnovo di Ape sociale e Opzione Donna non sembrano esserci ostacoli politici insormontabili, ma ripristinare la Fornero in ... Leggi su quifinanza (Di domenica 4 luglio 2021) Dal primo gennaiola, con il limite di 67 anni per l’uscita dal lavoro, tornerà operativa. Almeno al netto di un intervento delle parti politiche, che infatti sono al lavoro su una difficile mediazione. Quali sono le ipotesi in campo per un intervento auspicato “strutturale”, “sostenibile” ed “equo” dal ministro del Lavoro Andrea Orlando? È il 31 dicembre la data prevista per la scadenza di Quota 100, che consente di andare in pensione a 62 anni, con 38 anni di contributi. Sul rinnovo di Ape sociale e Opzione Donna non sembrano esserci ostacoli politici insormontabili, ma ripristinare lain ...

