Putignano: “Racconti di carta-In cammino con Dante” Inaugurato sabato (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una passeggiata inaugurale da parte di amministratori cittadini, organizzatori ed artisti ha dato il benvenuto a Putignano ai primi incantati visitatori di “Racconti di carta – In cammino con Dante”, la mostra interattiva di opere in cartapesta ispirate alla Divina Commedia di Dante Alighieri a 700 anni esatti dalla sua scomparsa, aperta continuativamente da luglio a settembre. Un modo per celebrare il sommo poeta italiano con la sua opera più celebre, il capolavoro della letteratura italiana nel mondo, e per accendere ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una passeggiata inaugurale da parte di amministratori cittadini, organizzatori ed artisti ha dato il benvenuto aai primi incantati visitatori di “di– Incon”, la mostra interattiva di opere inpesta ispirate alla Divina Commedia diAlighieri a 700 anni esatti dalla sua scomparsa, aperta continuativamente da luglio a settembre. Un modo per celebrare il sommo poeta italiano con la sua opera più celebre, il capolavoro della letteratura italiana nel mondo, e per accendere ...

Putignano Racconta: cerimonia di premiazione al Museo Romanazzi Carducci Il premio letterario è dedicato ai racconti del "tempo sospeso", durante il lockdown Putignano Ba - Si svolgerà giovedì 1° luglio al Museo Civico "Romanazzi Carducci" (piazza Plebiscito - Centro Storico di Putignano), la cerimonia di ...

