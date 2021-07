Papa Francesco operato: cosa succede? (Di domenica 4 luglio 2021) Al Policlinico Gemelli è appena stato operato Papa Francesco. Tutto è andato bene e l’intervento chirurgico è andato a buon fine, ora Papa Francesco rimarrà in osservazione. Tutto bene per Papa Francesco, il quale era in realtà in splendida forma oggi per la recita dell’Angelus. Come di consueto la domenica a mezzogiorno, Bergoglio ha recitato l’Angelus affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico, con diversi fedeli presenti in piazza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 luglio 2021) Al Policlinico Gemelli è appena stato. Tutto è andato bene e l’intervento chirurgico è andato a buon fine, orarimarrà in osservazione. Tutto bene per, il quale era in realtà in splendida forma oggi per la recita dell’Angelus. Come di consueto la domenica a mezzogiorno, Bergoglio ha recitato l’Angelus affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico, con diversi fedeli presenti in piazza Articolo completo: dal blog SoloDonna

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - vaticannews_it : #4luglio #PapaFrancesco all’Angelus, commenta il Vangelo domenicale e l’episodio del rifiuto di Gesù come profeta d… - Lisa02595380 : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco al Gemelli per un intervento programmato al colon - Lune_Romina : RT @TgLa7: ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? -