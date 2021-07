Malika ha fatto i provini per Uomini e Donne e compra un cane da 2.500€: “È un bene di prima necessità” (Di domenica 4 luglio 2021) Malika Malika ha acquistato un cane costoso Negli ultimi giorni si è sollevato una grossa polemica su Malika. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza che la giovane ha acquistato una Mercedes, la blogger Selvaggia Lucarelli ha scoperto che colei che è stata mandata via da casa dei genitori ha comprato anche un cane da 2500€. La ventenne toscana ha parlato ancora una volta con la giurata di Ballando con le Stelle per il portale web TPI dove ha spiegato per quale ragione ha deciso di comprare un animale così costoso. “Perché mi piaceva la razza, devo ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)ha acquistato uncostoso Negli ultimi giorni si è sollevato una grossa polemica su. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza che la giovane ha acquistato una Mercedes, la blogger Selvaggia Lucarelli ha scoperto che colei che è stata mandata via da casa dei genitori hato anche unda 2. La ventenne toscana ha parlato ancora una volta con la giurata di Ballando con le Stelle per il portale web TPI dove ha spiegato per quale ragione ha deciso dire un animale così costoso. “Perché mi piaceva la razza, devo ...

