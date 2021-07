Lo sposo muore sull’altare | la compagna era appena entrata in chiesa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 4 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la storia atroce di un uomo di 57 anni. Paul Wynn, e la suaAlison si sarebbero dovuti sposare venerdì scorso al municipio di Saltcoats, nell’Ayrshire, in Scozia, ma il destino aveva in serbo per loro una devastante sorpresa. È successo infatti che durante la cerimonia, mentre la sposa percorreva la navata acta dal figlio, Paul, lo, al quale una settimana prima delle nozze era stato diagnosticato un cancro in fase terminale, ha avuto un malore ed è morto. In tanti si sono riversatisperando a un semplice colpo di calore o un attacco di panico. Ma ...