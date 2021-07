LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Rea vede il successo, difficoltà per le Ducati (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Con la situazione attuale tornerebbero a +20 i punti di Rea nel Mondiale. Razgatl?o?lu ne aveva 15 alla vigilia di questa competizione. -3 Settimo posto per Toprak Razgatl?o?lu. Il turco, vincitore ieri, si difende in questa superpole race. -3 Giro veloce per Sykes! Il pilota BMW si avvicina a Rea, ma il distacco è troppo ampio al momento. -4 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’30.587 1’30.587 266 266 2 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 3.834 +3.834 +3.772 +3.540 +3.584 1’30.763 1’30.763 264 266 3 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 3.950 +0.116 +0.199 +0.383 +0.294 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 Con la situazione attuale tornerebbero a +20 i punti di Rea nel Mondiale. Razgatl?o?lu ne aveva 15 alla vigilia di questa competizione. -3 Settimo posto per Toprak Razgatl?o?lu. Il turco, vincitore ieri, si difende in questa superpole race. -3 Giro veloce per Sykes! Il pilota BMW si avvicina a Rea, ma il distacco è troppo ampio al momento. -4 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’30.587 1’30.587 266 266 2 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 3.834 +3.834 +3.772 +3.540 +3.584 1’30.763 1’30.763 264 266 3 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 3.950 +0.116 +0.199 +0.383 +0.294 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: tra poco la superpole race - #Superbike #Bretagna #DIRETTA: - gponedotcom : LIVE Superpole Race Superbike Donington: la diretta giro per giro: Tutto in dieci giri nella gara sprint della dome… - corsedimoto : SUPERBIKE - #Donington prepara due grandi sfide quasi sicuramente bagnate: Jonathan #Rea si prenderà la rivincita s… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: risultati superpole race e gara-2 in tempo reale - #Superbike… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: risultati superpole race e gara-2 in tempo reale -