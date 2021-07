LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: scatta gara-2! Pioggia a Maggiora (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Discreto start per Cairoli! Il siciliano insegue in questo momento al quarto posto. Gli olandesi guidano la classifica. Coldenhoff detta il passo. 16.10 Semforo verde! Si parte! 16.09 Occhi puntati su Cairoli, quarto in campionato. Febvre ha vinto la race-1, una gara con condizioni diverse rispetto alle attuali. 16.08 Pioggia a Maggiora, pista che torna nel Mondiale. Lo scorso anno questa location non è stata presente nel calendario della categoria in seguito all’emergenza sanitaria. 16.05 I piloti si preparano per accendere i motori! I protagonisti si ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Discreto start per Cairoli! Il siciliano insegue in questo momento al quarto posto. Gli olandesi guidano la classifica. Coldenhoff detta il passo. 16.10 Semforo verde! Si parte! 16.09 Occhi puntati su Cairoli, quarto in campionato. Febvre ha vinto la race-1, unacon condizioni diverse rispetto alle attuali. 16.08, pista che torna nel Mondiale. Lo scorso anno questa location non è stata presente nel calendario della categoria in seguito all’emergenza sanitaria. 16.05 I piloti si preparano per accendere i motori! I protagonisti si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca l’impresa a Maggiora - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca l’impresa a Maggiora - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: comincia Gara-1! - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiu… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale -