L'Europa rischia una terza ondata. In aumento i contagi da variante Delta. Ecdc: "A fine agosto sarà il 90% dei casi" (Di domenica 4 luglio 2021) Grazie a una massiccia campagna di vaccinazione, il Regno Unito era riuscito a superare l'ondata di contagi vista nella prima parte dell'anno, quasi azzerando morti e ospedalizzazioni. Ma la variante Delta sta cambiando lo scenario. I nuovi casi positivi al virus del Regno Unito registrati negli ultimi sette giorni sono aumentati quasi del 75% rispetto ai sette giorni precedenti e del 133% se si considerano quelli degli ultimi quattordici giorni rispetto ai quattordici precedenti. Le ospedalizzazioni sono sensibilmente aumentate, così come i decessi che però si mantengono a livelli piuttosto bassi, grazie ...

