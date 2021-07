“La stazione di Seriate in stato di degrado, serve un custode: sindaco, intervenga” (Di domenica 4 luglio 2021) “La stazione di Seriate versa in uno stato di degrado e incuria preoccupanti”. È la denuncia fatta dal consigliere di minoranza di Seriate Marco Sironi, di “Sinistra per un’Altra Seriate”, che si rivolge al primo cittadino Cristian Vezzoli: “serve un custode, il sindaco intervenga e parli con Rfi”. Ecco la lettera del consigliere. Egregio signor sindaco,mi rivolgo a lei, in qualità di massima autorità amministrativa sul territorio di Seriate, per segnalarle la situazione della nostra ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) “Ladiversa in unodie incuria preoccupanti”. È la denuncia fatta dal consigliere di minoranza diMarco Sironi, di “Sinistra per un’Altra”, che si rivolge al primo cittadino Cristian Vezzoli: “un, ile parli con Rfi”. Ecco la lettera del consigliere. Egregio signor,mi rivolgo a lei, in qualità di massima autorità amministrativa sul territorio di, per segnalarle la situazione della nostra ...

