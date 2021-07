Inghilterra | Sancho | “Era difficile prendere sonno Siamo tutti al settimo cielo”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 luglio 2021) Fresco del suo primo match da titolare a Euro 2020 quando l’è volata in semifinale dopo aver battuto l’Ucraina 4-0 a Roma, Jadonè stato l’ultimo ospite ad intervenire nel podcast della nazionale targato EE. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da EnglandFootball.com: “Era”, ha ammesso. “È stata una bella sensazione, i ragazzi sono ancora in fermento. Felice di farne parte.sono alperché sappiamo quanto significhi per i fan”. Nonostante le restrizioni di viaggio per i tifosi britannici, un ...