Ha visto Nina volare (Di domenica 4 luglio 2021) Incontro Federico Dragogna a Nolo, nello studio che prima era dei Casino Royale e ora è suo e dei Ministri, e in fondo un po’ anche di chi passa, resta, registra, porta un bicchiere. È uno studio ed è una casa. Sediamo in una sala dove ci sono un tabellone con gli orari dei treni, un divano molto serio, due flipper – forse tre? Abbiamo pranzato in una trattoria egiziana dove si mangia (malissimo) italiano: lui è di casa lì. Come tutte le volte che lo incontro, Federico arriva da un fiume. Gli piacciono i fiumi. Ci campeggia accanto. Una canzone che ha scritto dice che nelle città senza fiumi non c’è nemmeno un posto per darsi un addio – ho sempre pensato a quel dare anziché dire. ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 4 luglio 2021) Incontro Federico Dragogna a Nolo, nello studio che prima era dei Casino Royale e ora è suo e dei Ministri, e in fondo un po’ anche di chi passa, resta, registra, porta un bicchiere. È uno studio ed è una casa. Sediamo in una sala dove ci sono un tabellone con gli orari dei treni, un divano molto serio, due flipper – forse tre? Abbiamo pranzato in una trattoria egiziana dove si mangia (malissimo) italiano: lui è di casa lì. Come tutte le volte che lo incontro, Federico arriva da un fiume. Gli piacciono i fiumi. Ci campeggia accanto. Una canzone che ha scritto dice che nelle città senza fiumi non c’è nemmeno un posto per darsi un addio – ho sempre pensato a quel dare anziché dire. ...

Rider76Ghost : @giustinope @Nina___l990 Perché mi hai visto????????? - nina_ravenclaw : RT @icetwh: Il mio unico flex è aver visto al cinema captain america the winter soldier - nina_ravenclaw : visto che @sofi_slytherin è leggermente più ossessionata di me per Black Widow, la accontento e cambio immagine del… - Nena_Nina_Schi : RT @fattoquotidiano: Canada e crisi climatica, il meteorologo Grazzini: “Mai visto nulla di simile. Riscaldamento globale accelera e prende… - balenzociaga : @lorikkio Claudia Lagnona 18:34 “Ciao Nina. Cara come va? Ho visto che hai parlato di originalità sul tuo profilo m… -