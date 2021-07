GP Austria: riguarda la partenza e il primo giro (Di domenica 4 luglio 2021) Ecco l'inizio della seconda gara sulla pista Austriaca, l'olandese della Red Bull comanda il gruppo, dietro di lui Bottas e Norris Leggi su video.gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Ecco l'inizio della seconda gara sulla pistaca, l'olandese della Red Bull comanda il gruppo, dietro di lui Bottas e Norris

Advertising

you_trend : @Martina_Carone @RaiStudio24 Il post più di successo di Giorgia Meloni dell'ultima settimana è un selfie con la fig… - Viuleeenz : @_rub___ quello è vero ma Berardi con l Austria ha fatto pena a dir poco, per quanto riguarda il discorso chiellini… - Salvato80769205 : @AdriBatti Non affermi una novità per quanto riguarda l annessione all Austria tra l altro molto triste per gli ita… - 2_crim : @matematico65 Non so in Francia, ma sicuramente Germania e Olanda non chiedono nulla, confermo. Per quanto riguard… - lucabattanta : RT @TSovrana: @AlexCasalboni @lucabattanta @lofioramonti @VittorioSgarbi @Facciamo_ECO @RossellaMuroni @AntoLombard @A_LisaCorrado @FranFer… -