Formula 1 | Pirelli porta a Silverstone le gomme “prototipo”

A Silverstone, la Pirelli porterà nuove gomme per la Formula 1. In occasione delle prove libere del GP d'Austria, il costruttore milanese ha portato delle specifiche "prototipo", da far provare a tutti i team. Si tratta di una nuova mescola media pensata appositamente per il GP inglese che si svolgerà tra due settimane. La prova ha dato esito positivo, con zero lamentele da parte dei piloti che l'hanno provata. Di qui la decisione di portarla subito in gara, tra due settimane.

